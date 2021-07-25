كرة يد – سند: هزيمتنا في كأس العالم ضد الدنمارك جعلتنا أقوى.. نريد الذهاب لأبعد نقطة بالأولمبياد

"سعمت كثيرا عن أن مباراتنا ضد الدنمارك في كأس العالم 2021 كانت واحدة بين الأفضل في التاريخ وأؤمن إنها كذلك" محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد قبل ملاقاة أبطال العالم في أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث سند لموقع الاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم الأحد قائلا: "المباراة بيننا في كأس العالم كانت مثيرة وتنتقل من ناحية لأخرى والكل استمتع بها وكان يقف على قدمه، للأسف أفضل مباراة في التاريخ لم نفز بها".

وعن الهزيمة من الدنمارك في ربع نهائي المونديال الذي أقيم في مصر علق "أؤمن أن الهزيمة جعلتنا أقوى وتجعلنا نؤمن بقدرتنا في المنافسة بقوة ضد أبطال العالم".

وواصل "نحن نؤمن بأنفسنا ونثق في بعضنا البعض وأؤمن أن المباراة الأخيرة بيننا جعلتنا أقرب لبعضنا البعض كفريق وأعطتنا حافزا إضافيا للأولمبياد".

وأردف سند "أتينا إلى طوكيو للقتال والوصول لأبعد نقطة في البطولة أملا في كتابة التاريخ وللقيام بذلك علينا السير خطوة بخطوة وكل مباراة هامة ونحن نركز على كل المباريات بغض النظر عن هوية المنافس سنلعب ونقدم 100% من مجهودنا حتى النهاية ومهما كانت النتيجة لا يجب أن نندم لأننا نعرف أننا بذلنا كل الجهد".

وعن ملاقاة الدنمارك قال سند: "أنت تواجه أبطال العالم فهي بالتأكيد مباراة صعبة وأثق في إنها ستكون مباراة مدهشة، 60 دقيقة من كرة يد رائعة والكل ينتظر مشاهدة تلك المباراة".

ويلتقي منتخب مصر بالدنمارك في تمام السابعة والربع من صباح غد الإثنين في ثاني جولات أولمبياد طوكيو 2020.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة الدنمارك والسويد والبحرين والبرتغال واليابان.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على البرتغال بنتيجة 37-31، فيما انتصر الدنمارك على اليابان بنتيجة 47-30.