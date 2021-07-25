إنتر يعلق على مستقبل لوكاكو

رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان على الأنباء التي تتردد بشأن مهاجم الفريق روميلو لوكاكو ومستقبله مع الفريق.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة "ميديا ست" الإيطالية اليوم الأحد: "لوكاكو لا يمكن المساس به الصيف الحالي".

وشدد "هو لاعب هام ورئيسي لإنتر في الموسم المقبل وليس معروضا للبيع".

ويعاني إنتر من أزمة مالية تسببت في اضطراره للموافقة على بيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان من أجل موازنة المصاريف الخاصة بالنادي.

وترددت بعض الأنباء عن إمكانية رحيل لوكاكو بسبب تلك الأزمة لكن ماروتا حسم الأمر وأكد بقاء المهاجم البلجيكي مع النيراتزوري.

وانضم لوكاكو إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في عام 2019 وشارك مع الفريق في 95 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 64 هدفا وصنع 16.