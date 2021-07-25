إنتر يعلق على مستقبل لوكاكو

الأحد، 25 يوليه 2021 - 19:07

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان على الأنباء التي تتردد بشأن مهاجم الفريق روميلو لوكاكو ومستقبله مع الفريق.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة "ميديا ست" الإيطالية اليوم الأحد: "لوكاكو لا يمكن المساس به الصيف الحالي".

وشدد "هو لاعب هام ورئيسي لإنتر في الموسم المقبل وليس معروضا للبيع".

أخبار متعلقة
سبورت: مورينيو يرغب في التعاقد مع لاعب برشلونة توخيل يتوج بجائزة أفضل مدرب ألماني في 2021 ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في ألمانيا

ويعاني إنتر من أزمة مالية تسببت في اضطراره للموافقة على بيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان من أجل موازنة المصاريف الخاصة بالنادي.

وترددت بعض الأنباء عن إمكانية رحيل لوكاكو بسبب تلك الأزمة لكن ماروتا حسم الأمر وأكد بقاء المهاجم البلجيكي مع النيراتزوري.

وانضم لوكاكو إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في عام 2019 وشارك مع الفريق في 95 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 64 هدفا وصنع 16.

إنتر ميلان لوكاكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد – سند: هزيمتنا في كأس العالم ضد الدنمارك جعلتنا أقوى.. نريد الذهاب لأبعد نقطة بالأولمبياد دقيقة | طوكيو 2020
رضا شحاتة لـ في الجول: هكذا حفزنا شوقي غريب بعد سباعية الأرجنتنين.. وأقول للاعبين تحرروا من الخوف 22 دقيقة | طوكيو 2020
إنتر يعلق على مستقبل لوكاكو 39 دقيقة | الدوري الإيطالي
سبورت: مورينيو يرغب في التعاقد مع لاعب برشلونة ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في الدوري - الإنتاج (0)-(1) الأهلي.. جووول معلول والأول من ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
أحمد الجندي (3) يتحدث عن كيف تفوز بالخماسي الحديث.. وطريقة احتساب النقاط ساعة | طوكيو 2020
تشكيل الإنتاج - مصطفى البدري يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - مروان أساسي في الهجوم ضد الإنتاج.. وشريف على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك