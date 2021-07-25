سبورت: مورينيو يرغب في التعاقد مع لاعب برشلونة

الأحد، 25 يوليه 2021 - 18:30

كتب : محمود ضياء

مورينيو

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي في التعاقد مع الفرنسي كليمون لينجليه مدافع برشلونة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن لينجليه ليس ضمن أولويات برشلونة خلال الموسم الجديد.

ويبحث برشلونة عن بيع بعض اللاعبين من أجل حل أزمة الحد الأقصى للميزانية للتمن من تسجيل عقد ليونيل ميسي والصفقات الجديد.

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"سبورت" أشارت إلى أن لينجليه محل اهتمام أكثر من نادي في أوروبا خصوصا من الدوري الإنجليزي وبدرجة أقل الدوري الإيطالي.

روما سيتحرك من أجل التعاقد مع لينجليه في الأيام المقبلة بعد تقارير سابقة عن الحديث حول صفقة تبدالية مع لورينز بلجريني وهو ما رفضه الفريق الإيطالي.

ولن يكون عرض الـ15 مليون يورو الذي ينوي روما تقديمه كافيا لبرشلونة حسب "سبورت" وسيطلب 25 مليون يورو بحد أدنى للتخلي عن لاعبه.

وشارك لينجليه في 48 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا واحدا.

جوزيه مورينيو روما برشلونة الدوري الإيطالي الدوري الإسباني
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