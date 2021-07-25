أحمد الجندي (3) يتحدث عن كيف تفوز بالخماسي الحديث.. وطريقة احتساب النقاط

كيف بدأ أحمد الجندي لاعب مصر في الخماسي الحديث اللعبة؟ وما هي طريقة احتساب النقاط وكيف تفوز بها؟

وتحدث أحمد الجندي لـFilGoal.com قائلا: "بدأت الخماسي الحديث بعمر الست سنوات وكان ذلك بناء على رغبة من والدي للعب الرياضة إلى جانب الدراسة لم يكن في بالهم أي شيء احترافي".

وواصل "بعد ذلك لعبت بطولة الجمهورية في سن السبع سنوات وحصلت على المركز الثالث وشاركت في أول بطولة دولية بعمر الـ15 عاما وحصلت على المركز الأول وكانت دورة ألعاب البحر المتوسط".

ويتكون الخماسي الحديث من سباق الركض والسلاح والفروسية والسباحة وسلاح الشيش.

وعن أكثر لعبة يحبها قال: "أحب الركض والسباحة لست مميزا في السلاح بقوة وذلك لأن السلاح والفروسية يحتاجان لخبرة كبيرة وأن تمارسها بشكل مستمر".

وأردف الجندي الذي يتواجد في أولمبياد طوكيو 2020 "بدأت ممارسة لعبة السلاح متأخرا عن سني إذ أنني بدأتها بعمر الـ15 عاما ولكنني نجحت في الفوز بذهبية أولمبياد الشباب وبطولتين للعالم للناشئين وأحاول مع التدرب تعويض نقص الخبرات".

وعن كيف تقام المنافسات قال: "على يومين ونبدأ في الأولمبياد من النهائي مباشرة لكن في بطولات العالم تقام المنافسات على يومين ولكن من نصف النهائي".

أما عن طريقة احتساب النقاط أوضح "الترتيب يكون حسب أول ثلاثة ألعاب ثم نذهب للركض وفارق الثواني بين الأول والثاني يجعل المتسابق يبدأ السباق بعد ذلك الفرق، بمعنى لو الفارق 35 نقطة اللاعب يبدأ السباق بعد منافسه بـ35 ثانية وربما يسبقه في النهاية".

وشدد الجندي "أهم شيء ألا تكون خارج أول 10 في كل الألعاب لتنافس حتى النهاية، وهناك بعض اللاعبين ليسوا جيدين في بعض المنافسات ويعوضون ذلك بقوة في ألعاب أخرى".

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