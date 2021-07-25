تشكيل الإنتاج - مصطفى البدري يقود الهجوم أمام الأهلي

الأحد، 25 يوليه 2021 - 18:07

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الإنتاج الحربي

دفع أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني للإنتاج الحربي بمصطفى البدري في هجوم فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الجولة من الجولة الـ24 للدوري المصري والتي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالآتي:

المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: علاء سلامة – معاذ الحناوي – محمد الشيبيني – طارق أبو العز

الوسط: إبراهيم عبد الخالق – إسلام جابر – غنام محمد – محمد سوستة

الهجوم: مامادو نياسي – مصطفى البدري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي الإنتاج في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

الأهلي الإنتاج الحربي الدوري المصري
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