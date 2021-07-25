تشكيل الأهلي - مروان أساسي في الهجوم ضد الإنتاج.. وشريف على مقاعد البدلاء
الأحد، 25 يوليه 2021 - 17:56
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمروان محسن أساسيا في هجوم فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي.
مروان محسن
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الجولة من الجولة الـ24 للدوري المصري والتي تقام بملعب الأهلي we السلام.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: علي لطفي.
الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.
الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.
الهجوم: كهربا - مروان محسن - جونيور أجايي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير - محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – محمد شريف – حسين الشحات – سعد سمير – والتر بواليا.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي الإنتاج في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.
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حوار @FilGoal— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 24, 2021
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