تشكيل الأهلي - مروان أساسي في الهجوم ضد الإنتاج.. وشريف على مقاعد البدلاء

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمروان محسن أساسيا في هجوم فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الجولة من الجولة الـ24 للدوري المصري والتي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: كهربا - مروان محسن - جونيور أجايي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – محمد شريف – حسين الشحات – سعد سمير – والتر بواليا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي الإنتاج في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

video:1