هل يكرر شوقي غريب ما فعله قبل 20 عاما وينجح في التأهل؟

الأحد، 25 يوليه 2021 - 16:33

كتب : FilGoal

شوقي غريب - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

قبل 20 عاما، دخل شوقي غريب وهو مدرب منتخب مصر للشباب مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات وهو يملك نقطة واحدة، لكنه نجح في التأهل للدور التالي، فهل يفعلها مع منتخب مصر الأولمبي هذا الأسبوع.

منتخب مصر الأولمبي الذي يقوده شوقي غريب يدخل لقاء أستراليا بالجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو بنقطة واحدة وهو المركز الأخير بالمجموعة، لكن فرصته كبيرة في التأهل.

أولمبياد طوكيو 2020 - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي أولمبياد طوكيو 2020 – رقم سلبي لـ منتخب مصر أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب الأرجنتين: كان علينا التحلي بالصبر أمام مصر أولمبياد طوكيو 2020 – قائد الأرجنتين: واجهنا صعوبات أمام منتخب مصر القوي دفاعيا

عام 2001 قاد شوقي غريب الفراعنة الصغار في كأس العالم للشباب التي أقيمت بالأرجنتين، وأوقعت القرعة منتخب مصر مع البلد المنظم في المجموعة الأولى ومعهما فنلندا وجامايكا.

بدأت مصر مشوارها بالتعادل سلبيا مع جامايكا.

قبل أن تستقبل شباك محمد صبحي سبعة أهداف من الأرجنتين في المباراة الثانية، التي انتهت بهزيمة مدوية للفراعنة 7-1.

ولكن لم يستسلم الفراعنة، وفازوا في المباراة الثالثة على فنلندا 2-1، بهدفين من توقيع جمال حمزة ووائل رياض.

وتأهلت مصر إلى دور الـ16 في وصافة المجموعة برصيد أربع نقاط خلف الأرجنتين التي تصدرت بتسع نقاط.

فهل يكرر شوقي غريب ما فعله قبل عقدين من الزمان يوم الأربعاء حين يواجه منتخب أستراليا.

بعد عبور مرحلة المجموعات في كأس العالم للشباب 2001، واصل الفراعنة مشوارهم في البطولة، بإقصاء الولايات المتحدة الأمريكية من دور الـ16 بالفوز 2-0 بهدفي وائل رياض "من ركلة جزاء" ومحمد اليماني.

وفي ربع النهائي، كان منتخب مصر للشباب على موعد مع مواجهة صعبة أمام هولندا.

ورغم تقدم الطواحين عن طريق رفائيل فان دير فارت، إلا أن الفراعنة تعادلوا سريعا عن طريق حسين أمين.

وواصل اليماني هوايته بتسجيل الأهداف الحاسمة وأحرز الهدف الثاني، ليتأهل الفراعنة لأول مرة في تاريخهم في نصف النهائي بالفوز 2-1.

في نصف النهائي أجهض المنتخب الغاني الحلم المصري في بلوغ النهائي، بالفوز 2-0.

لتلعب مصر مع باراجواي على المركز الثالث والميدالية البرونزية، ويفوز الفراعنة بهدف اليماني.

فيما توجت الأرجنتين بالبطولة بعد سحق غانا في المباراة النهائية 3-0.

شوقي غريب منتخب مصر منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - تشكيل أستراليا.. ثلاثة تغييرات وتيليو يقود الهجوم 7 دقيقة | طوكيو 2020
تشكيل منتخب مصر – صلاح محسن وطاهر أساسيان أمام أستراليا 12 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - 16 حالة كورونا جديدة 35 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - للعلاج النفسي.. سيمون بيلز تنسحب من منافسات الجمباز الفردي ساعة | طوكيو 2020
أحمد الأحمر: مباراة الدنمارك لم تكن مهمة.. هدفنا دخول ربع النهائي بأفضل جاهزية بدنية ساعة | طوكيو 2020
انتهاء الشراكة الذهبية - كيف يعوض ريال مدريد رحيل راموس وفاران؟ ساعة | الدوري الإسباني
مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك