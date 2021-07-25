أولمبياد طوكيو 2020 – السعودية تودع بالخسارة ضد ألمانيا.. وكوريا تشعل مجموعتها

الأحد، 25 يوليه 2021 - 15:53

كتب : عمر خالد

المنتخب السعودي الأوليمبي بكرة القدم

خسرت السعودية بصعوبة بنتيجة 3-2 أمام ألمانيا اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وقدم المنتخب السعودي مباراة ممتازة ولكنه لم يصمد من الناحية الدفاعية أمام هجمات المنتخب الألماني.

وسجل أهداف المنتخب السعودي اللاعب سالم خليل النجعي في الدقائق 31 و 50، فيما سجل أهداف المنتخب الألماني ناديم أميري في الدقيقة 12، وراجنار أرشي في الدقيقة 43 وفيليكس أودوخاي في الدقيقة 75.

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وشهد اللقاء طرد لاعب المنتخب الألماني أموس بيير في الدقيقة 67 بعد التدخل القوي على مهاجم المنتخب السعودي سالم الدوسري ليشهر الحكم البطاقة الحمراء بعد العودة لحكم الـ VAR .

وبهذة النتيجة فقد المنتخب الأخضر السعودي فرصه في التأهل بعد تذيل ترتيب المجموعة الرابعة بصفر من النقاط فيما يحتل المنتخب الألماني المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف المنتخب البرازيلي ومنتخب كوت ديفوار صاحبي الـ4 نقاط.

وفي منافسات المجموعة الثانية، حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا كبيرا على منتخب رومانيا برباعية نظيفة.

وسجل أهداف منتخب كوريا الجنوبية كل من ماريوس مارين (هدف عكسي) في الدقيقة 27 ويوم وون سانج في الدقيقة 59 ولي كانج إن في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، لي كانج إن في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة يملك كل فريق المجموعة 3 نقاط في انتظار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

وفي المجموعة الأولى فاز المنتخب الياباني المضيف على المنتخب المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

وسجل أهداف المنتخب الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 6، وريتسو دوان من ركلة جزاء في الدقيقة 12، فيما سجل هدف المنتخب المكسيكي روبيرتو ألفارادو في الدقيقة 85.

وبتصدر المنتخب الياباني صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب المكسيكي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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