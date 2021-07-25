علي الصاوي (3).. بطل الكاراتيه لـ في الجول: أتوقع ذهبيتين في طوكيو.. والسياسة تتدخل في اللعبة

الأحد، 25 يوليه 2021 - 16:03

كتب : محمد سمير

علي الصاوي - كاراتيه

يتطلع علي الصاوي لاعب الكاراتيه التتويج في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى اعتقاده أن السياسة تلعب دورا في تحديد الفائزين بمنافسات اللعبة.

في الجزء الثالث من حوار FilGoal.com المصور مع الصاوي قال:"تأهلت للأولمبياد عن طريق التصنيف العالمي. هناك 25 بطولة على مدار سنتين ونصف، يتنافس فيها أفضل 50 لاعبا في كل وزن، أكثر 4 يحصدون نقاطا يتأهلون للأولمبياد. هذا أصعب طريق للتأهل".

وواصل "الناس تدرك قيمة مصر في الكاراتيه لذلك يعملون حسابا كبيرا للاعبيها. أتوقع التتويج بذهبيتين في البطولة، السياسة تتدخل في الأمر، لن تجد فريق واحد يفوز بالميداليات الخمس الذهبية، حتى لو يستحق ذلك".

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واستمر "الكاراتيه يعتمد على الذكاء والمهارة وخفة الحركة. مثلما قلت هناك جزء سياسي، الدول العظمى ليست جيدة في الكاراتيه لذلك لا تدعم اللعبة، باستثناء اليابان التي تجيد الكاراتيه. دعمت اللعبة وأدخلتها الأولمبياد. لا أتوقع ظهور الكاراتيه في أولمبياد باريس 2024".

وأتم "لو وجدت رياضة الكاراتيه في وقت سابق لزاد رصيد مصر من الميداليات".

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علي الصاوي طوكيو 2020
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