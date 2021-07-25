سلة - خبر في الجول.. الأهلي يتفق مع أجوستي

علم FilGoal.com أن الأهلي اتفق مع المدرب الإسباني أجوستي بوش لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في النادي.

ورأى مجلس إدارة القلعة الحمراء أن أجوستي، المدرب السابق للزمالك، هو الأنسب لإعادة الفريق لمنصات التتويج.

وسيعلن الأهلي خلال أيام التعاقد مع أجوستي الذي سيحدد احتياجاته لدعم قائمة الفريق استعدادا للموسم المقبل.

ورحل أجوستي عن الزمالك في 30 يونيو الماضي بعدما انتهى عقده مع الفريق.

وعرض الزمالك التجديد على أجوستي الذي رفض الاستمرار في القلعة البيضاء.

وقاد أجوستي فريق الزمالك للفوز ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال ودوري السوبر المصري.