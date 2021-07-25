أولمبياد طوكيو 2020 – رقم سلبي لـ منتخب مصر

حقق المنتخب الأولمبي المصري رقما سلبيا بمنافسات كرة القدم ببطولة أوليمبياد طوكيو 2020 .

والرقم الذي حققه المنتخب المصري الأولمبي هو أنه المنتخب الوحيد حتى الجولة الثانية حتى الأن الذي لم يسجل أي هدف بين كل المنتخبات.

واهتزت شباك المنتخب المصري مرة واحدة فقط خلال مباراتيه ضد إسبانيا والأرجنتين.

ونستعرض معكم إحصائيات منتخبات كرة القدم رجال المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 من حيث عدد الأهداف التي سجلها كل منتخب حتى الأن.

المجموعة الأولى:

المكسيك: 5 أهداف

اليابان: 3 أهداف

فرنسا: 5 أهداف

جنوب إفريقيا: 3 أهداف

المجموعة الثانية:

الهندوراس: 3 أهداف

نيوزيلندا: 3 أهداف

كوريا الجنوبية: هدف وحيد

رومانيا: هدف وحيد

المجموعة الثالثة:

إسبانيا: هدف وحيد

أستراليا: هدفين

الأرجنتين: هدف وحيد

مصر: لم تسجل أي أهداف

المجموعة الرابعة:

البرازيل: 4 اهداف

كوت ديفوار: هدفين

ألمانيا: 4 اهداف

السعودية: 3 أهداف

وبهذة الإحصائية فالمنتخب الفرنسي هو أكثر من سجل أهدافا في مباريات كرة القدم رجال حتى الأن بأولمبياد طوكيو 2020، فيما لم يسجل المنتخب المصري أي أهداف حتى الأن وامامه فرصة أخيرة أمام المنتخب الاسترالي في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.