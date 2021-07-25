أولمبياد طوكيو 2020 – قائد الأرجنتين: واجهنا صعوبات أمام منتخب مصر القوي دفاعيا

وصف فاكوندو ميدينا مدافع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني المنتخب المصري بالقوي دفاعيا، بعدما نجح في التغلب عليه بمنافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 يوم الأحد.

وسقط الفراعنة بهدف في ثاني جولات مرحلة المجموعات بمسابقة كرة القدم.

وقال ميدينا للصحفيين: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، كان علينا العمل كثيرا لأنهم كانوا أقوياء من الناحية الدفاعية".

وأضاف صاحب الهدف الوحيد "تمكنا من افتتاح التسجيل بفضل بالركلات الثابتة".

وأكمل "سنبذل قصارى جهدنا في كل لحظة وفي كل مباراة وسنستعد للمباراة المقبلة أمام المنتخب الإسباني بكل قوة".

يذكر أن المنتخب المصري الأولمبي خسر مباراته الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني بهدف مقابل لاشئ في مباريات كرة القدم رجال ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

بفوزها على أستراليا، ارتقت إسبانيا لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة ورصيدها 4 نقاط تليها أستراليا برصيد 3 نقاط مثل الأرجنتين الثالثة.

بينما تحتل مصر المركز الرابع في ترتيب المجموعة ورصيدها نقطة.

وتنتهي مباريات المجموعة يوم الأربعاء حين تلعب مصر ضد أستراليا وتواجه إسبانيا فريق الأرجنتين.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.