خبر في الجول - ألتاي التركي يطلب أحمد ريان رسميا

علم FilGoal.com أن نادي ألتاي إزمير التركي طلب رسميا من الأهلي استعارة المهاجم أحمد ياسر ريان لمدة موسم.

أحمد ياسر ريان النادي : سيراميكا كليوباترا ألتاي

ولم يحسم الأهلي قراره حتى اللحظة في ظل تمسكه باللاعب البالغ عمره 22 عاما.

ويأمل الأهلي الإبقاء على اللاعب، المعار لسيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم الجاري، ليدعم الهجوم في الموسم المقبل.

لكن من جانبه يخشى ريان الجلوس على دكة البدلاء في الأهلي ويرى احترافه خارج مصر أفضل في هذه الحالة.

وتألق ريان في الموسم الجاري من الدوري وسجل 15 هدفا يتصدر بها ترتيب هدافي البطولة.

ولعب ريان موسما ونصف في الجونة قبل أن يعود للأهلي في الصيف الماضي.

وفي يناير الماضي أعاره الفريق الأحمر لنادي سيراميكا كليوباترا.

ويمتد عقد ريان مع الأهلي إلى 2022.

ويشارك ريان حاليا في أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب مصر الأولمبي الذي جمع نقطتين في الدور الأول بالتعادل مع إسبانيا والخسارة ضد الأرجنتين.