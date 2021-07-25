أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب الأرجنتين: كان علينا التحلي بالصبر أمام مصر

اعترف فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي بأن فريقه واجه صعوبة كبيرة قبل الفوز على المنتخب المصري بهدف ضمن مباريات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال باتيستا عقب المباراة: "منتخب مصر لم يخسر منذ عام 2019، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة".

وأضاف "المنتخب المصري لعب مباراة رائعة أمام إسبانيا، كان يجب علينا التحلي بالصبر وعدم اليأس، والأمر كان صعبا".

وعن مباراته القادمه أمام المنتخب الإسباني أكد باتيستا "الآن سنرتاح وننتظر، كنا نعلم أن المباريات الثلاثة صعبة".

وأتم "سيتعين علينا تحديد المتأهل من المجموعة مع إسبانيا وسنستعد بأفضل طريقة ممكنة، الفوز على مصر جيد جدا بالنسبة لنا من حيث الروح فيما هو قادم".

يذكر أن المنتخب المصري الأولمبي خسر مباراته الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني بهدف في مباريات كرة القدم رجال ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

بعد فوزها على أستراليا، ارتقت إسبانيا لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة ورصيدها 4 نقاط تليها أستراليا برصيد 3 نقاط مثل الأرجنتين الثالثة.

بينما تحتل مصر المركز الرابع في ترتيب المجموعة ورصيدها نقطة.

وتنتهي مباريات المجموعة يوم الأربعاء حين تلعب مصر ضد أستراليا وتواجه إسبانيا فريق الأرجنتين.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.