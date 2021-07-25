مدرب المحلة: لم نُبلغ رسميا بموعد ومكان مواجهة الزمالك

الأحد، 25 يوليه 2021 - 13:16

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة - أحمد فتوح

أوضح خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة أن ناديه لم يُبلغ رسميا بموعد ومكان مواجهة الزمالك في الدوري المصري.

وقال عيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "فوجئنا بقرار تأجيل لقاء الزمالك، ولا نعرف السبب حتى الآن".

وأضاف "لم يبلغنا أحد رسميا بموعد أو مكان إقامة المباراة، الأمور مرتبكة معنا".

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في مطلع يوليو، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل اللقاء ليوم 3 أغسطس.

وكشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم وقتها سبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة من يوم 5 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل، إذ قال لـFilGoal.com: "هناك احتفالية قومية في استاد القاهرة، لذلك تم تأجيل المباراة".

وأكمل خالد عيد "مستعدون في كل الحالات، سواء قرر الزمالك اللعب في القاهرة أو الإسكندرية أو غيرهما".

وأخطرت هيئة استاد الإسكندرية نادي الزمالك بالموافقة على استضافة مباراته ضد ضيفه غزل المحلة في 3 أغسطس المقبل.

وكشفت الهيئة الانتهاء من عملية صيانة الملعب ليصبح جاهزا لاستضافة مباريات مرة أخرى.

وكان مقررا الانتهاء من الصيانة في 5 أغسطس ولذلك أخطر الملعب نادي الزمالك في وقت سابق برفض استضافة لقاء غزل المحلة.

لكن كثفت إدارة الملعب عملها بالتعاون مع شركة هندسية لتنتهي من أعمال الصيانة خلال عيد الأضحى المبارك.

وكان الزمالك طلب إجراء المباراة على استاد الإسكندرية بدلا من القاهرة لأنه في 6 أغسطس سيحل ضيفا على الاتحاد السكندري في الملعب ذاته.

وسيلعب الزمالك ضد المحلة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك غزل المحلة
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