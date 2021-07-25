أولمبياد طوكيو 2020 – فرنسا تقلب الطاولة على جنوب إفريقيا.. وكوت ديفوار تصمد ضد البرازيل

الأحد، 25 يوليه 2021 - 13:00

كتب : عمر خالد

منتخب فرنسا الأوليمبي أولمبياد طوكيو

شهدت مباريات الجولة الثانية من منافسات كرة القدم رجال ببطولة أولمبياد طوكيو 2020 إثارة كبيرة.

في مباراة المجموعة الأولى بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الجنوب إفريقي، كانت الإثارة والأهداف حاضرة وبقوة، حيث شهدت المباراة 7 أهداف بين الجانبين.

وانتصر المنتخب الفرنسي على جنوب إفريقيا بـ 4 أهداف مقابل 3، حيث سجل اللاعب أندري بيير جينياك ثلاثية وقاد منتخب بلده لفوز مهم، وجاء الأهداف في الدقائق 57 و 78 و 86 من الشوط الثاني، فيما سجل الهدف الرابع لفرنسا اللاعب تيجي سافانييه في الدقيقة 92.

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وسجل أهداف منتخب جنوب إفريقيا كل من كوباميلو كوديسانج في الدقيقة 53، وإيفيدينس ماكجوبا في الدقيقة 73 وتيبوهو موكيانا في الدقيقة 82، كما أضاع المنتخب ركلة جزاء في الدقيقة 41 بقدم اللاعب لوثير سينج.

وبهذة النتيجة فإن المنتخب الفرنسي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخبين المكسيكي والياباني، فيما يحتل منتخب جنوب إفريقا المركز الأخير بلا نقطة.

أما في المجموعة الثانية ففاز منتخب هندوراس على منتخب نيوزيلندا بـ 3 أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف منتخب الهندوراس لويس بالما في الدقيقة 45 وجوان اوربيجون في الدقيقة 78 وريجوبرتو ريفاس في الدقيقة 87، فيما سجل أهداف المنتخب النيوزيلندي كل من ليبيراتو كاكيس في الدقيقة 10 وكريس وود في الدقيقة 49.

وبتلك النتيجة فإن المنتخب الهندوراسي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفه المنتخب النيوزيلندي برصيد 3 نقاط أيضا.

وفي مباريات المجموعة الرابعة تعادل المنتخب البرازيلي مع منتخب كوت ديفوار بدون أهداف، ولكن شهدت المباراة طرد لكل فريق، حيث طرد اللاعب دوجلاس لويز من البرازيل في الدقيقة 14 وإيبوي كواسي من ساحل العاج في الدقيقة 79.

ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن كوت ديفوار.

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