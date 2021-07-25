أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الإثنين.. اليد وهداية وأبو القاسم

الأحد، 25 يوليه 2021 - 16:05

كتب : محمد سمير

بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

يصطدم منتخب رجال كرة اليد بالدنمارك بطل العالم في أولمبياد طوكيو هذه المرة في السابعة من صباح الإثنين.

كما يلعب الثنائي المتوج بالميداليات الأولمبية سابقا هداية ملاك في التايكوندو وعلاء أبو القاسم في سلاح الشيش.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في اليوم الرابع من أولمبياد طوكيو 2020.

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ويأتي جدول الإثنين 26 يوليو كالآتي:

2:55 فجرا (سلاح المبارزة) ندى حافظ - فردي السيدات دور 64 "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

3:00 فجرا (رماية) سكيت تمهيدي - (عزمي محيلبة ومصطفى حمدي)

3:40 فجرا (ريشة طائرة) زوجي المختلط (أدهم حاتم - ضحى هاني)

3:45 فجرا (تايكوندو) سيف عيسى - دور 16 وزن 80 كجم "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

4:35 فجرا (سلاح الشيش) محمد حسن فردي رجال دور 64 "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

5:00 فجرا (تنس طاولة) عمر عصر - فردي الرجال

5:05 فجرا (شراع) علي بدوي قوارب الليزر - سباق 3 و 4

5:05 فجرا (سلاح الشيش) علاء أبو القاسم فردي رجال دور 64 "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

5:35 فجرا (سلاح الشيش) محمد حمزة فردي رجال دور 64 "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

6:00 صباحا (تايكوندو) هداية ملاك - دور 16 وزن -67 كجم "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

7:15 صباحا (كرة يد مصر × الدنمارك)

7:30 صباحا (تنس طاولة) دينا مشرف × الهولندية بريت إيرلاند

7:35 صباحا (شراع) خلود منسي قوارب الليزر - سباق 3 و 4

8:50 صباحا (رماية) سكيت - حال الوصول للنهائي - (عزمي محيلبة ومصطفى حمدي)

12:20 ظهرا (ريشة طائرة) - زوجي السيدات (هادية حسني - ضحى هاني)

11:30 مساء (ترايثلون) بسملة السلاموني

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو جدول مواعيد اليوم
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