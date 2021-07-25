انتهت طوكيو 2020 - إسبانيا (1) (0) أستراليا.. الماتادور ينتصر

الأحد، 25 يوليه 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

إسبانيا - أستراليا

تابع مباشرة مباراة إسبانيا وأستراليا اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

تتصدر أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأرجنتين الوصيفة، بينما إسبانيا الثالثة ورصيدها نقطة مثل مصر صاحبة المركز الرابع.

وفازت أستراليا في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين بينما تعادلت مصر وإسبانيا بلا أهداف.

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ومنذ قليل تفوقت الأرجنتين على مصر بهدف.

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نهاية المباراة

ق81: جووووووووول! أويارزابال أخيرا يتمكن من الشباك الأسترالية، حول برأسيته عرضية أسينسيو داخل الشباك

سيطرة إسبانية تامة على اللقاء ودفاع أسترالي رائع صامد حتى الآن

ق59: المحاولات الإسبانية مستمرة لكن صمود دفاعي قوي لأستراليا

ق57: نزول براين خيل بدلا من خافير بوادو في الفريق الإسباني

ق51: دينيس جينريو لاعب أستراليا يسدد بعيدا عن المرمى الإسباني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: داني أولمو يتابع الكرة بتسديدة خارج إطار المرمى إثر هجمة صنعها كوكوريا من الجانب الأيسر

ق42: ضغط إسباني قوي وسولير يسدد بجوار القائم

ق35: إسبانيا تواصل ضغطها وخافيير بوادو يسدد بعيدا عن المرمى

ق27: تسديدة باو توريس يتصدى لها حارس أستراليا

ق21: أوووووووووووووو.. العارضة تتصدى لتسديدة ميكيل أويارزابال لاعب إسبانيا

ق19: دفاع أستراليا يتصدى لتسديدة بيدري

ق13: ركلة ركنية لأستراليا يحصل عليها ريلي ماكجري

ق6: دفاع أستراليا يتصدى لتسديدة كارلوس سولير

ق3: بطاقة صفراء لأوسكار خيل لاعب إسبانيا

بداية المباراة

إسبانيا أستراليا طوكيو 2020
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