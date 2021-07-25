انتهت طوكيو 2020 - إسبانيا (1) (0) أستراليا.. الماتادور ينتصر

تابع مباشرة مباراة إسبانيا وأستراليا اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

تتصدر أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأرجنتين الوصيفة، بينما إسبانيا الثالثة ورصيدها نقطة مثل مصر صاحبة المركز الرابع.

وفازت أستراليا في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين بينما تعادلت مصر وإسبانيا بلا أهداف.

ومنذ قليل تفوقت الأرجنتين على مصر بهدف.

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نهاية المباراة

ق81: جووووووووول! أويارزابال أخيرا يتمكن من الشباك الأسترالية، حول برأسيته عرضية أسينسيو داخل الشباك

سيطرة إسبانية تامة على اللقاء ودفاع أسترالي رائع صامد حتى الآن

ق59: المحاولات الإسبانية مستمرة لكن صمود دفاعي قوي لأستراليا

ق57: نزول براين خيل بدلا من خافير بوادو في الفريق الإسباني

ق51: دينيس جينريو لاعب أستراليا يسدد بعيدا عن المرمى الإسباني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: داني أولمو يتابع الكرة بتسديدة خارج إطار المرمى إثر هجمة صنعها كوكوريا من الجانب الأيسر

ق42: ضغط إسباني قوي وسولير يسدد بجوار القائم

ق35: إسبانيا تواصل ضغطها وخافيير بوادو يسدد بعيدا عن المرمى

ق27: تسديدة باو توريس يتصدى لها حارس أستراليا

ق21: أوووووووووووووو.. العارضة تتصدى لتسديدة ميكيل أويارزابال لاعب إسبانيا

ق19: دفاع أستراليا يتصدى لتسديدة بيدري

ق13: ركلة ركنية لأستراليا يحصل عليها ريلي ماكجري

ق6: دفاع أستراليا يتصدى لتسديدة كارلوس سولير

ق3: بطاقة صفراء لأوسكار خيل لاعب إسبانيا

بداية المباراة