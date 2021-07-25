أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: كنا أفضل من مباراة إسبانيا.. لم نستغل الفرص

الأحد، 25 يوليه 2021 - 11:50

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - طوكيو 2020

أبدى أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي حزنه على الخسارة أمام الأرجنتين بسبب تحسن أداء الفريق عن لقاء إسبانيا.

مصر خسرت أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من أولمبياد طوكية 2020.

وقال أحمد حجازي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "حزينون جدا من النتيجة لأن الأداء اليوم كان أفضل من اللقاء الأول".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: أتمنى تحقيق نتائج إيجابية أمام الأرجنتين وأستراليا حجازي يصبح أكثر لاعب مصري مشاركة في الأولمبياد منذ 1992 تشكيل مصر الأولمبي – الونش وحجازي ضمن ثلاثي دفاعي.. وريان يقود الهجوم حجازي: البدايات دائما صعبة.. وسنتحسن في المباريات المقبلة

وأضاف "حاولنا إدراك التعادل بعد تلقي الهدف، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل في الملعب".

قائد المنتخب أتبع "كان لابد أن نستغل الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول".

وأتم "حتى في الشوط الثاني أتيحت لنا فرص، لكنهم استغلوا الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم في الشوط الثاني. النتيجة غير مرضية تماما".

وتجمد رصيد مصر عند نقطة واحدة في المركز الثالث مؤقتا، فيما ارتفع رصيد الأرجنتين إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني.

طوكيو 2020 مصر الأرجنتين أحمد حجازي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 – فرنسا تقلب الطاولة على جنوب إفريقيا.. وكوت ديفوار تصمد ضد البرازيل 11 دقيقة | طوكيو 2020
ماذا فعل كشري أمام الأهلي قبل مواجهته مع الإنتاج الحربي 36 دقيقة | مصر
مباشر طوكيو 2020 - إسبانيا (0) (0) أستراليا.. العارضة ترد تسديدة أويارزابال 47 دقيقة | طوكيو 2020
سولشاير: علينا أن نبدأ الموسم بقوة لكي ننافس على الألقاب ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: كنا أفضل من مباراة إسبانيا.. لم نستغل الفرص ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - شوقي غريب: لم نستغل الفرص فخسرنا.. ولن أتحجج بغياب مصطفى محمد ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - خروج ثنائي زوجي مختلط الريشة الطائرة.. ويتبقى لقاء تحصيل حاصل ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - لدغة ميدينا تنصر الأرجنتين على مصر ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك