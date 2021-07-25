أولمبياد طوكيو 2020 - شوقي غريب: لم نستغل الفرص فخسرنا.. ولن أتحجج بغياب مصطفى محمد

شدد شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي أن عدم استغلال فريقه للفرص التي أتيحت له كلفه الخسارة ضد الأرجنتين اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب لقناة beIN Sports:"التركيز عندما يقل لدى اللاعب المصري تصبح هناك مشكلة. الكرة الوحيدة الخطيرة للأرجنتين جاء منها الهدف".

وواصل "هذه كرة القدم، عليك استغلال الفرص. لا زلنا نعمل ولدينا فرصة للتأهل، لم نفقد الأمل".

وأضاف "لدي أحمد ياسر ريان هداف الدوري، ولدي طاهر محمد ورمضان صبحي وصلاح محسن، مصطفة محمد نجم كبير وهداف الفريق كان ليزيدنا قوة، لكني لن أتحجج بغيابه".

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وبفارق هدف عن إسبانيا الثالثة.

بينما تتصدر أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق 3 أهداف عن الأرجنتين الوصيفة.

وتلعب مصر مباراتها الأخيرة في المجموعة ظهر الأربعاء ضد أستراليا.