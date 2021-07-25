ماذا فعل كشري أمام الأهلي قبل مواجهته مع الإنتاج الحربي

يستهدف أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني للإنتاج الحربي تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي حين يلعب ضد حامل لقب الدوري المصري يوم الأحد.

ويواجه فريق الإنتاج الحربي النادي الأهلي ضمن مباريات الإسبوع الـ 24 من الدوري المصري على ملعب الاهلي We السلام، في السابعة مساء.

كشري مهاجم الأهلي السابق هُزم في جميع المباريات التي لعبها ضد الشياطين الحمر كمدير فني.

المباراة الأولي كانت في مايو 2017، حيث كان يتولى كشري تدريب فريق النصر للتعدين، وخسر أمام الأهلي برباعية نظيفة.

وحين كان كشري يتولى تدريب فريق الترسانة، لعب المباراة الثانية ضد الأهلي في أكتوبر 2018، وكانت في كأس مصر عندها خسر كشري بنتيجة 2-3.

المباراة الثالثة كانت في أغسطس 2020، وكان كشري يقود فريق أسوان، ولكن خسر المباراة أمام الأهلي بنتيجة 3 أهداف نظيفة، ليكون بذلك خسر جميع المباريات التي واجه فيها النادي الأهلي.

ويأمل أحمد كشري في تغير هذا السيناريو الليلة أمام الأهلي عندما يتواجه مع فريقه الإنتاج الحربي ضمن مباريات الدوري المصري حيث يحتل الإنتاج المركز الـ 18 برصيد 19 نقطة من جدول الترتيب العام فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

قبل خوض المباراة رفض كشري اتهام أبناء الفرق التفويت لأنديتهم السابقة.

وقال كشري لـ FilGoal.com عن اتهامات أبناء النادي بالتفويت لأنديتهم السابقة "ليس موجود في الكرة، ولا أحد يحب الخسارة، لا أحد يريد الخسارة أمام فريقه، بالعكس أريد إثبات وجودي وأخبرهم أني مدرب كفء وأجعلهم يفكرون فيّ".

وأضاف "مكسب فريقي شرف مهنة، ولم نر هذا الأمر في كل العالم، في مصر نحب تهويل الأمور وهذا غير صحيح".

وتسائل "هل يحتاج الأهلي أحدا ليفوت له مباراة؟ الأهلي يحصد البطولات منذ قديم الأزل وهو كلام غير مؤثر، هناك فئة معينة تحاول الضغط على المدرب أو تزيف فوز الأندية الكبيرة بالمباريات".

وأكمل "احترم جمهور الأهلي واحترم اسمي الذي لعبت به في الأهلي ولكن سأواجه الفريق غدا بحثا عن الـ 3 نقاط، وإن لم يكن سأبحث عن التعادل، نحتاج تلك المباراة أكثر من الأهلي حتى لو ينافسوا على الدوري".

وأضاف "الأهلي فرصته أكبر بينما نحن فرصنا قليلة ولابد أن نتمسك بالفرصة بأي فرصة لأن ظروفنا أصعب من ظروف الأهلي".

وتابع "لدي غيابات كثير أعاني منها، محمد طلعت ومحمد عفيفي وعبد الفتاح تاحا، الغيابات بالتأكيد تؤثر على الفريق، خاصة أننا نتمسك بأي فرصة تبقينا في الممتاز".

وأتم مقدما نصيحة للاعبي الإنتاج قبل لقاء الأحد: "هي مباراة مثل أي مباراة، لابد أن نتحلى بالهدوء والصبر وألا نقدم للأهلي هدايا لأنهم يجيدوا استغلال أخطاء المنافس، لو لم نرتكب الأخطاء أنا متأكد أننا سنقدم مباراة كبيرة".