أولمبياد طوكيو 2020 - خروج ثنائي زوجي مختلط الريشة الطائرة.. ويتبقى لقاء تحصيل حاصل

الأحد، 25 يوليه 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

أدهم حاتم - ضحى هاني - الريشة الطائرة

ودع الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني منافسات زوجي مختلط الريشة الطائرة بعد الخسارة أمام ثنائي كوريا الجنوبية.

وخسر الثنائي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات 2-0 أمام الثنائي الكوري الجنوبي.

وبذلك ضمنت كوريا والصين التأهل رسميا إلى الدور التالي بغض النظر عن نتيجة الدور ربع النهائي.

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وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-7 قبل أن ينتهي الشوط الثاني بنتيجة 11-3.

ويلعب الثنائي المصري مباراة أخيرة أمام ثنائي هولندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وينهي الفائز بالمباراة دور المجموعات في المركز الثالث بينما يتذيل الخاسر ترتيب المجموعة.

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