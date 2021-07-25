أولمبياد طوكيو 2020 - خروج ثنائي زوجي مختلط الريشة الطائرة.. ويتبقى لقاء تحصيل حاصل

ودع الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني منافسات زوجي مختلط الريشة الطائرة بعد الخسارة أمام ثنائي كوريا الجنوبية.

وخسر الثنائي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات 2-0 أمام الثنائي الكوري الجنوبي.

وبذلك ضمنت كوريا والصين التأهل رسميا إلى الدور التالي بغض النظر عن نتيجة الدور ربع النهائي.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-7 قبل أن ينتهي الشوط الثاني بنتيجة 11-3.

ويلعب الثنائي المصري مباراة أخيرة أمام ثنائي هولندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وينهي الفائز بالمباراة دور المجموعات في المركز الثالث بينما يتذيل الخاسر ترتيب المجموعة.