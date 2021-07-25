أولمبياد طوكيو 2020 - لدغة ميدينا تنصر الأرجنتين على مصر

خسر منتخب مصر الأولمبي بهدف أمام الأرجنتين اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وقدم الفراعنة شوطا جيدا لكن في النصف الثاني من المواجهة أصابتهم لدغة فاكوندو ميدينا في الدقيقة 52 ليخسروا لأول مرة في البطولة ولتقتنص الأرجنتين أول 3 نقاط.

وارتقت الأرجنتين لوصافة ترتيب المجموعة بفارق 3 أهداف عن أستراليا المتصدرة بثلاث نقاط بينما تراجعت مصر للمركز الرابع بفارق هدف عن إسبانيا الثالثة ورصيد كل منهما نقطة.

فرص مهدرة

بدأ الفراعنة بتسعة لاعبين شاركوا أساسيين ضد إسبانيا ومعهم عمار حمدي وصلاح محسن اللذين أخذا مكان إمام عاشور وطاهر محمد.

وسيطرت الأرجنتين مبكرا وكشرت عن أنيابها بتسديدة تصدى لها القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي نفذها أدولفو جايش في الدقيقة الخامسة.

ورد الفراعنة بفرصة هائلة لرمضان صبحي الذي سدد في يد الحارس إثر تمريرة صلاح محسن في الدقيقة 13.

واستمرت المحاولات المصرية من الجبهة اليسرى وسدد أحمد ريان لكن تصدى الدفاع في الدقيقة 17.

وانطلق كريم العراقي وسنحت له فرصة أخرى لكنه سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 18.

وحاول رمضان مرة أخرى واخترق منطقة جزاء بطل أمريكا الجنوبية قبل أن يمرر لريان الذي سدد بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 22.

وعادت الأرجنتين للسيطرة في ملعب سابورو دوم لكن دون خطورة كبيرة على مرمى المصريين.

لدغة ميدينا

ومع بداية الشوط الثاني دفع المدرب شوقي غريب باللاعب كريم فؤاد بدلا من كريم العراقي الظهير الأيمن.

وإثر ركلة ركنية أرجنتينية ضرب فاكوندو ميدينا الكرة برأسه لترتد من القائم قبل أن يسددها في الشباك مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 52.

هدف هو الأول للأرجنتين في البطولة والأول الذي يهز شباك منتخب مصر بطل إفريقيا.

وحاول رجال شوقي غريب الضغط على الأرجنتينيين لإدراك التعادل وأجرى الأول تبديلين جديدين بنزول إبراهيم عادل وطاهر محمد بدلا من عمار حمدي وصلاح محسن في الدقيقة 60.

وسدد طاهر كرة فوق العارضة في الدقيقة 61 وعانى الفراعنة لتهديد الحارس جيريمياس ليديسما.

وحاول أحمد فتوح بتسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 72 لكن تصدى لها الدفاع الأرجنتيني.

وفي تبديل رابع لمصر دخل ناصر ماهر بدلا من أسامة جلال في الدقيقة 79 أملا في فك طلاسم الدفاع اللاتيني.

وانطلق رمضان من الجبهة اليسرى واستطاع الحصول على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

ونفذ رمضان الركلة وتابعها إبراهيم عادل برأسه لكنها لمست لاعبا من الأرجنتين قبل أن تصبح ركلة ركنية.

وحصل الفراعنة على ركلة حرة في الدقيقة 88 ونفذها رمضان لكن تسديدته الأرضية ذهبت سهلة لحارس الأرجنتين.

واستمر الصمود الأرجنتيني أمام محاولات مصرية ضعيفة ليقتنص رجال المدرب فرناندو باتيستا فوزا ثمينا.

وبعد قليل ستلعب أستراليا ضد إسبانيا في المجموعة ذاتها.

بينما في الجولة الأخيرة ستلعب مصر ضد أستراليا الساعة 1 ظهرا يوم الأربعاء وستواجه الأرجنتين فريق إسبانيا.