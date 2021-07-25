التشكيل المتوقع لـ الأهلي - ديانج يعود أمام الإنتاج الحربي

لن يتغير تشكيل الأهلي كثيرا حين يحل ضيفا اليوم الأحد على الإنتاج الحربي في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

سيعود أليو ديانج لوسط الملعب بدلا من حمدي فتحي، وقد يشارك حسين الشحات بدلا من النيجيري جونيور أجايي الذي بدأ اللقاء الماضي ضد البنك الأهلي.

والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

وسط الملعب: محمود عبد المنعم "كهربا" - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أليو ديانج - جونيور أجايي (حسين الشحات)

الهجوم: محمد شريف

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي للعودة لسكة الانتصارات بعدما تعادل يوم الخميس بهدف لمثله أمام البنك الأهلي.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بتسع نقاط عن الزمالك المتصدر.

وللأهلي 3 لقاءات مؤجلة في البطولة.