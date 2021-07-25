التشكيل المتوقع لـ الأهلي - ديانج يعود أمام الإنتاج الحربي

الأحد، 25 يوليه 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي والمقاولون العرب

لن يتغير تشكيل الأهلي كثيرا حين يحل ضيفا اليوم الأحد على الإنتاج الحربي في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

سيعود أليو ديانج لوسط الملعب بدلا من حمدي فتحي، وقد يشارك حسين الشحات بدلا من النيجيري جونيور أجايي الذي بدأ اللقاء الماضي ضد البنك الأهلي.

والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

أخبار متعلقة
قطر تواصل الزحف وتطيح بـ السلفادور من ربع نهائي الكأس الذهبية.. والمكسيك تنتصر أولمبياد طوكيو 2020 - ثالث العالم يوقف مفاجآت محمد السيد في سلاح المبارزة أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية منافسات اليوم لـ عزمي محيلبة.. وفرصة للتعويض

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

وسط الملعب: محمود عبد المنعم "كهربا" - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أليو ديانج - جونيور أجايي (حسين الشحات)

الهجوم: محمد شريف

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي للعودة لسكة الانتصارات بعدما تعادل يوم الخميس بهدف لمثله أمام البنك الأهلي.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بتسع نقاط عن الزمالك المتصدر.

وللأهلي 3 لقاءات مؤجلة في البطولة.

الأهلي الإنتاج الحربي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - خروج ثنائي زوجي مختلط الريشة الطائرة.. ويتبقى لقاء تحصيل حاصل دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - لدغة ميدينا تنصر الأرجنتين على مصر 5 دقيقة | طوكيو 2020
فينالدوم: لم أشعر بالحب والتقدير من جماهير ليفربول 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل المتوقع لـ الأهلي - ديانج يعود أمام الإنتاج الحربي 24 دقيقة | الدوري المصري
قطر تواصل الزحف وتطيح بـ السلفادور من ربع نهائي الكأس الذهبية.. والمكسيك تنتصر 46 دقيقة | أمريكا
أولمبياد طوكيو 2020 - ثالث العالم يوقف مفاجآت محمد السيد في سلاح المبارزة ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية منافسات اليوم لـ عزمي محيلبة.. وفرصة للتعويض 2 ساعة | طوكيو 2020
انتهت طوكيو 2020 - مصر (0)-(1) الأرجنتين.. خسارة الفراعنة 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك