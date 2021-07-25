قطر تواصل الزحف وتطيح بـ السلفادور من ربع نهائي الكأس الذهبية.. والمكسيك تنتصر

الأحد، 25 يوليه 2021 - 10:43

كتب : FilGoal

قطر

واصلت قطر بطلة آسيا مشوارها الناجح في الكأس الذهبية وبلغت الدور نصف النهائي بإقصاء السلفادور صباح الأحد بنتيجة 3-2.

وسجل المعز علي مبكرا في الدقيقة الثانية وعزز عبد العزيز حاتم النتيجة في الدقيقة 8 وسجل الأول من ركلة جزاء الهدف الثالث في الدقيقة 55.

بينما أحرز للسلفادور اللاعب خواكين ريفاس في الدقيقتين 63 و66.

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وفي لقاء آخر بالدور ربع النهائي واصلت المكسيك حملة دفاعها عن اللقب بسحق هندوراس بثلاثية دون رد.

سجل روخيليو فونيس وجوناثان دوس سانتوس وأوربيلين بينيدا في الدقائق 26 و31 و38.

وتنتظر قطر مواجهة أمريكا أو جامايكا في نصف النهائي صباح الخميس.

بينما ستلعب المكسيك ضد كندا أو كوستاريكا.

وتسعى المكسيك لتعزيز رقمها القياسي كأكثر فريق توج باللقب برصيد 11 مرة.

وفازت أمريكا، مضيفة النسخة الحالية، باللقب 6 مرات.

واقتنصت كوستاريكا الكأس 3 مرات وكندا مرتين ولقب لكل من هندوراس وهايتي وجواتيمالا.

قطر الكأس الذهبية
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