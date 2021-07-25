قطر تواصل الزحف وتطيح بـ السلفادور من ربع نهائي الكأس الذهبية.. والمكسيك تنتصر

واصلت قطر بطلة آسيا مشوارها الناجح في الكأس الذهبية وبلغت الدور نصف النهائي بإقصاء السلفادور صباح الأحد بنتيجة 3-2.

وسجل المعز علي مبكرا في الدقيقة الثانية وعزز عبد العزيز حاتم النتيجة في الدقيقة 8 وسجل الأول من ركلة جزاء الهدف الثالث في الدقيقة 55.

بينما أحرز للسلفادور اللاعب خواكين ريفاس في الدقيقتين 63 و66.

🎥 Highlights: 🇶🇦 Qatar books their ticket to the #GoldCup21 semifinals with a 3-2 victory over 🇸🇻 El Salvador in Arizona. #ThisIsOurs pic.twitter.com/4rePfib2GB — Gold Cup (@GoldCup) July 25, 2021

وفي لقاء آخر بالدور ربع النهائي واصلت المكسيك حملة دفاعها عن اللقب بسحق هندوراس بثلاثية دون رد.

سجل روخيليو فونيس وجوناثان دوس سانتوس وأوربيلين بينيدا في الدقائق 26 و31 و38.

🎥 Resumen: 🇲🇽 México selló su pase a las semifinales de #CopaOro21 con una victoria por 3-0 ante 🇭🇳 Honduras en Arizona. #EstoEsNuestro pic.twitter.com/xBtG813lmk — Gold Cup (@GoldCup) July 25, 2021

وتنتظر قطر مواجهة أمريكا أو جامايكا في نصف النهائي صباح الخميس.

بينما ستلعب المكسيك ضد كندا أو كوستاريكا.

وتسعى المكسيك لتعزيز رقمها القياسي كأكثر فريق توج باللقب برصيد 11 مرة.

وفازت أمريكا، مضيفة النسخة الحالية، باللقب 6 مرات.

واقتنصت كوستاريكا الكأس 3 مرات وكندا مرتين ولقب لكل من هندوراس وهايتي وجواتيمالا.