أولمبياد طوكيو 2020 - ثالث العالم يوقف مفاجآت محمد السيد في سلاح المبارزة

أنهى الأوكراني إيجور ريزلين مفاجآت المصري محمد السيد في منافسات فردي سلاح المبارزة.

وودع السيد منافسات سلاح المبارزة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بصعوبة أمام ريزلين.

وتأهل ريزلين إلى نصف النهائي بعد الفوز على المصري محمد السيد بنتيجة 15-13.

ويبلغ محمد السيد 18 عاما ونجح في إقصاء الفرنسي يانيك بوريل بطل العالم 2018 في دور الـ32.

بينما نجح إيجور ريزلين الأوكراني صاحب برونزية بطولة العالم 2019 والمصنف الثالث في إنهاء مغامرة السيد في النهاية.

وبدأ السيد مشواره بمفاجأة كبرى بالفوز على الفرنسي يانيك بوريل بنتيجة 15-11 قبل أن يتفوق على الصيني مينجاو لان بنتيجة 15-19.

وتعتبر نتيجة السيد هي الأفضل لمصر في أولمبياد طوكيو برياضة السلاح حتى الآن.