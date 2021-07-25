أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية منافسات اليوم لـ عزمي محيلبة.. وفرصة للتعويض

أنهى الثنائي المصري عزمي محيلبة ومصطفى حمدي منافسات رماية سكيت.

وتقام المنافسات من 5 جولات يلعب كل لاعب في الجولة الواحدة 25 رمية لإصابة الهدف ويتأهل أول 6 لاعبين إلى النهائي.

وانتهت منافسات اليوم بثلاث جولات من أصل خمسة على أن تقام باقي المنافسات غدا الإثنين.

وأصاب عزمي محيلبة 73 هدفا من 75 في المركز الثالث عشر.

أما مصطفى حمدي ففي المركز الـ 29 بعدما أصاب 67 هدفا من 75.

ويفصل عزمي محيلبا هدفا واحدا فقط عن صاحب المركز السادس والمؤهل للنهائيات.

وتقام باقي منافسات رماية سكيت للرجال في الثالثة من فجر غدا الإثنين.