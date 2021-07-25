مباشر طوكيو 2020 - مصر (0)-(0) الأرجنتين.. حجازي ينقذ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والأرجنتين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

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ق.36 ركنية للأرجنتين بعد محاولة من جايش وتدخل من حجازي في اللحظة الأخيرة.

ق. 22 انطلاقة من رمضان صبحي على الجهة اليسرى ثم تمريرة إلى أحمد ياسر ريان الذي يسدد بجانب المرمى.

ق. 18 مرتدة يمررها ريان إلى كريم العراقي الذي يسدد بعيدا عن المرمى.

ق. 17 عرضية أرضية من رمضان صبحي إلى أحمد ياسر ريان الذي يسدد لكن الدفاع يتدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 14 عرضية أرجنتينية من كلاوديو برافو، قابلها هيرنان دي لافوينتي بتصويبة فوق المرمى.

ق. 13 ماذا أهدرت يا رمضان! مرتدة مصرية قادها أحمد ياسر ريان ومرر إلى رمضان صبحي الذي انفرد وراوغ ثم سدد، لكن الحارس تصدى لها وتابعها الدفاع قبل متابعة رمضان وريان.

ق. 7 عرضية من كريم العراقي يمسكها الحارس.

ق. 4 تصويبة صاروخية من أدولفو جايش في القائم الأيسر لـ محمد الشناوي.

بداية المباراة