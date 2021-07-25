انتهت طوكيو 2020 - مصر (0)-(1) الأرجنتين.. خسارة الفراعنة

الأحد، 25 يوليه 2021 - 09:07

كتب : FilGoal

مصر - الأرجنتين - صلاح محسن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والأرجنتين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

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نهاية المباراة بفوز الأرجنتين على مصر 1-0

ق. 86 كرة ثابتة لمصر على حدود منطقة الجزاء. رمضان صبحي نفذها وقابلها أحمد ياسر ريان برأسية بجانب المرمى.

ق. 78 ناصر ماهر يشارك بدلا من أسامة جلال.

ق. 72 تصويبة من أحمد فتوح تتحول إلى ركنية.

ق. 62 أوجوستين أورزي، وإيزيكيل بونس يشاركان بدلا من أدولفو جايش، وإيزيكيل باركو.

ق.61 تصويبة لـ طاهر من بعيد فوق المرمى بمسافة عالية.

ق. 59 طاهر محمد طاهر وإبراهيم عادل يشاركان بدلا من صلاح محسن، وعمار حمدي.

ق. 52 هدف أول لـ الأرجنتين. عرضية تمر من الجميع وتصطدم بالقائم الأيسر، ويتابعها فاكوندو ميدينا في المرمى.

دخول كريم فؤاد بدلا من كريم العراقي مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 محمد الشناوي يسقط على الأرض بعد تدخل من الونش ويتلقى العلاج.

ق.36 ركنية للأرجنتين بعد محاولة من جايش وتدخل من الونش في اللحظة الأخيرة.

ق. 22 انطلاقة من رمضان صبحي على الجهة اليسرى ثم تمريرة إلى أحمد ياسر ريان الذي يسدد بجانب المرمى.

ق. 18 مرتدة يمررها ريان إلى كريم العراقي الذي يسدد بعيدا عن المرمى.

ق. 17 عرضية أرضية من رمضان صبحي إلى أحمد ياسر ريان الذي يسدد لكن الدفاع يتدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 14 عرضية أرجنتينية من كلاوديو برافو، قابلها هيرنان دي لافوينتي بتصويبة فوق المرمى.

ق. 13 ماذا أهدرت يا رمضان! مرتدة مصرية قادها أحمد ياسر ريان ومرر إلى رمضان صبحي الذي انفرد وراوغ ثم سدد، لكن الحارس تصدى لها وتابعها الدفاع قبل متابعة رمضان وريان.

ق. 7 عرضية من كريم العراقي يمسكها الحارس.

ق. 4 تصويبة صاروخية من أدولفو جايش في القائم الأيسر لـ محمد الشناوي.

بداية المباراة

طوكيو 2020 مصر الأرجنتين
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