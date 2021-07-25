تشكيل الأرجنتين – أدولفو جايش يقود الهجوم.. وباركو في وسط الملعب

الأحد، 25 يوليه 2021 - 09:04

كتب : FilGoal

أستراليا - الأرجنتين - طوكيو 2020

أعلن فيرناندو باتيستا مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة مصر بعد قليل.

تشكيل الأرجنتين شهد تواجد أليكسيس ماك أليستر بجانب أدولفو جايش في الهجوم.

ويبدأ نيهوين بيريز بجانب فاكوندو ميدينا في الدفاع.

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وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حارس: جيريمياس ليديسما.

الدفاع: هيرنان فوينتي – نيهوين بيريز – - فاكوندو ميدينا - كلاوديو برافو.

الوسط: مارتن بايرو - فييرا فاووستو.

أمامهما: بيدرو دي لا فيجا - أليكسيس ماك أليستر - إيزيكيل باركو.

الهجوم: أدولفو جايش.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين صباح اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

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