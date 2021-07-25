أولمبياد طوكيو 2020 - دينا مشرف تحقق الانتصار المصري الأول في تنس الطاولة.. وخروج صالح

تأهلت دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة المصرية إلى دور الـ 32 من منافسات فردي السيدات.

تغلبت دينا على البولندية ناتاليا باتريكا بنتيجة 4-2 في الدور الثاني من المنافسات.

بينما ودع أحمد صالح منافسات فردي الرجال من نفس الدور بعد الخسارة أمام اليوناني باناجيوتيس بنتيجة 4-1.

وفاز باناجتيوس في أول شوطين قبل أن يقلص صالح النتيجة ويفوز بالشوط الثالث ثم حسم اليوناني المباراة بالفوز بالشوطين الرابع والخامس.

أما دينا مشرف فحققت الفوز في الشوط الأول بنتيجة 15-13 قبل أن تعادل ناتاليا النتيجة وتفوز بالشوط الثاني 12-10.

استمر التكافؤ بين اللاعبتين في الشوط الثالث وحسمته دينا مشرف في النهاية 11-9.

وتفوقت دينا بشكل واضح في الشوط الرابع بنتيجة 11-4 قبل أن تقلص ناتاليا النتيجة وتفوز 11-7 في الشوط الخامس.

وأخيرا نجحت دينا مشرف في تحويل تأخرها بنتيجة 2-9 إلى فوز بنتيجة 13-11 وحسم المباراة.

وتواجه دينا مشرف اللاعبة الهولندية بيريت إيرلاند في السابعة من صباح غدا الإثنين.