تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع – مفاضلة في مركز واحد قبل مواجهة الأرجنتين

الأحد، 25 يوليه 2021 - 02:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

يستمر منتخب مصر الأولمبي بتشكيل يقترب تماما من نفس تشكيله ضد إسبانيا، أمام الأرجنتين، إن لم يكن هو نفسه.

استقر شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي على التشكيل الأقرب لمواجهة الأرجنتين.

تشكيل منتخب مصر سيشهد استمرار أحمد ياسر ريان كمهاجم صريح.

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ويفاضل شوقي غريب بين طاهر محمد طاهر أو عمار حمدي للبدء كجناح أيمن.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رغبة شوقي غريب هي الإبقاء على نفس تشكيل لقاء إسبانيا لضمان انسجام اللاعبين، على أن يستفيد من باقي الأوراق كبدلاء في الشوط الثاني.

ويأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أسامة جلال.

الوسط: كريم العراقي – أكرم توفيق – إمام عاشور – أحمد فتوح.

أمامهم: رمضان صبحي – طاهر محمد طاهر "عمار حمدي".

طوكيو 2020 مصر الأرجنتين شوقي غريب
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