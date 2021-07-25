ضياء السيد يكشف غرامة مالية كبيرة على صالح جمعة بسبب الغياب عن المران

الأحد، 25 يوليه 2021 - 01:55

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة

كشف ضياء السيد مدرب سيراميكا كليوباترا عن فرض غرامة مالية كبيرة على صالح جمعة لاعب الفريق بسبب تغيبه عن المران.

وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة صدى البلد: "إجازة الفريق انتهت اليوم، لكن صالح جمعة لم يحضر للمران دون إذن".

وأضاف "حصلنا على إجازة كبيرة وعدنا ولكنه لم يحضر. مفترض أن يتصل بنا ويخطرنا بالسبب مثلا، ولكن يبدو أنه يسير على جدول خاص مع نفسه".

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مدرب سيراميكا كليوباترا أتبع "سيوقع عليه غرامة مالية كبيرة بالتأكيد لأن لائحة الفريق قاسية".

وأتم "فقدت الأمل في صالح جمعة؟ أنا لا أفقد الأمل. أنا متواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم، لكن متى سيتواجد هو؟ أنا سأتواجد وسأدرب الملتزمين، والملتزم سيتواجد في الملعب".

صالح جمعة انضم لنادي سيراميكا كليوباترا قبل بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 19 مباراة. سجل هدفا واحدا وصنع 4 آخرين.

في الدوري سيراميكا كليوباترا صالح جمعة
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