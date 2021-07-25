أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: أتمنى تحقيق نتائج إيجابية أمام الأرجنتين وأستراليا

تمنى أحمد حجازي قائد ومدافع منتخب مصر الأولمبي تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المقبلتين أمام الأرجنتين وأستراليا.

وقال حجازي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "أتمنى أن يكون الأداء أفضل فنيا في المباريات القادمة، ونحقق نتائج إيجابية وتكون بداية جيدة".

وأضاف "المباراة الأولى تكون مفتاح التأهل ونتمنى التأهل عبر المباراتين المقبلتين".

وواصل "تحدثنا في غرفة الملابس عن غلق ملف مباراة إسبانيا بعدما حصلنا على كل شيء منها".

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في التاسعة والنصف صباح اليوم الأحد، في الجولة الثانية لمجموعات كرة القدم للرجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتعادل منتخب مصر في المباراة الأولى سلبيا مع إسبانيا، بينما خسر منتخب الأرجنتين في المجموعة ذاتها أمام أستراليا

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