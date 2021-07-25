أولمبياد طوكيو 2020 - أسامة جلال: نلعب على الفوز ضد الأرجنتين.. ونتيجة إسبانيا مُرضية

الأحد، 25 يوليه 2021 - 00:58

كتب : FilGoal

أسامة جلال - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

يرى أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي أن النتيجة ضد إسبانيا مُرضية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا الأحد في التاسعة والنصف صباحا في الجولة الثانية من منافسات الرجال لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال أسامة جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "طموحنا ليس التمثيل المشرف".

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وأضاف "الأرجنتين فريق جيد ونلعب على الفوز".

وأكمل "لم نهاجم كثيرا وكذلك إسبانيا، النتيجة مُرضية ضد إسبانيا بطل أوروبا".

وأتم "التعادل شيء جيد خاصة مع صعوبة البدايات ونقطة جيدة نستطيع أن نبني عليها".

وشارك جلال أساسيا بجوار محمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي في دفاع منتخب مصر ضد إسبانيا.

ويتذيل التانجو الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة ضد أستراليا بهدفين دون مقابل.

بينما حصد الفراعنة أول نقطة بالتعادل السلبي ضد إسبانيا.

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