أولمبياد طوكيو 2020 - أسامة جلال: نلعب على الفوز ضد الأرجنتين.. ونتيجة إسبانيا مُرضية

يرى أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي أن النتيجة ضد إسبانيا مُرضية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا الأحد في التاسعة والنصف صباحا في الجولة الثانية من منافسات الرجال لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال أسامة جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "طموحنا ليس التمثيل المشرف".

وأضاف "الأرجنتين فريق جيد ونلعب على الفوز".

وأكمل "لم نهاجم كثيرا وكذلك إسبانيا، النتيجة مُرضية ضد إسبانيا بطل أوروبا".

وأتم "التعادل شيء جيد خاصة مع صعوبة البدايات ونقطة جيدة نستطيع أن نبني عليها".

تصريحات نجوم المنتخب الأولمبي أحمد حجازي وأسامة جلال وعمار حمدي قبل مواجهة الأرجنتين بأولمبياد طوكيو #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/cTsl4y0NWE — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 24, 2021

وشارك جلال أساسيا بجوار محمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي في دفاع منتخب مصر ضد إسبانيا.

ويتذيل التانجو الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة ضد أستراليا بهدفين دون مقابل.

بينما حصد الفراعنة أول نقطة بالتعادل السلبي ضد إسبانيا.

video:1