أولمبياد طوكيو 2020 - عمار حمدي: لم نأت كضيف شرف.. جئنا للمنافسة على الميدالية

يستهدف عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأولمبي حصد ميدالية أولمبية وليس التمثيل المشرف أثناء المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا الأحد في التاسعة والنصف صباحا في الجولة الثانية من منافسات الرجال لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال عمار حمدي عبر أون تايم سبورتس 1: "لم نأت كضيف شرف، جئنا للمنافسة على الميدالية".

وأضاف "أغلبنا لعب للمنتخب الأول وسنحاول العودة بميدالية".

وأكمل "الأرجنتين وأستراليا جيدين لكن لن يكونا مثل إسبانيا لأن إسبانيا منتخب قوي".

وأتم "نسعى للخروج بنتيجة إيجابية في المواجهات المقبلة".

تصريحات نجوم المنتخب الأولمبي أحمد حجازي وأسامة جلال وعمار حمدي قبل مواجهة الأرجنتين بأولمبياد طوكيو #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/cTsl4y0NWE — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 24, 2021

وشارك عمار حمدي كبديل في مواجهة مصر وإسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وحصل الفراعنة على نقطة عقب التعادل السلبي مع إسبانيا بطل أوروبا.

ويتذيل التانجو الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة ضد أستراليا بهدفين دون مقابل.

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