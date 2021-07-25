أولمبياد طوكيو 2020 - عمار حمدي: لم نأت كضيف شرف.. جئنا للمنافسة على الميدالية

الأحد، 25 يوليه 2021 - 00:53

كتب : FilGoal

عمار حمدي - خيسوس فاييخو - طوكيو 2020

يستهدف عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأولمبي حصد ميدالية أولمبية وليس التمثيل المشرف أثناء المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا الأحد في التاسعة والنصف صباحا في الجولة الثانية من منافسات الرجال لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال عمار حمدي عبر أون تايم سبورتس 1: "لم نأت كضيف شرف، جئنا للمنافسة على الميدالية".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب الأرجنتين: مباراة مصر صعبة وفرصة للاستمرار في السباق أولمبياد طوكيو 2020 - الونش: نحتاج للفوز على الأرجنتين ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا أولمبياد طوكيو 2020 - شوقي غريب: سنواجه الأرجنتين بالأسلوب المناسب حوار في الجول (3) - يارا الشرقاوي تحكي كيف تنتشر لعبة سلاح الشيش في مصر

وأضاف "أغلبنا لعب للمنتخب الأول وسنحاول العودة بميدالية".

وأكمل "الأرجنتين وأستراليا جيدين لكن لن يكونا مثل إسبانيا لأن إسبانيا منتخب قوي".

وأتم "نسعى للخروج بنتيجة إيجابية في المواجهات المقبلة".

وشارك عمار حمدي كبديل في مواجهة مصر وإسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وحصل الفراعنة على نقطة عقب التعادل السلبي مع إسبانيا بطل أوروبا.

ويتذيل التانجو الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة ضد أستراليا بهدفين دون مقابل.

عمار حمدي مصر الأولمبي الأرجنتين الأولمبي طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: عرض جديد من جالاتاسراي لضم أليو ديانج 7 دقيقة | الدوري المصري
ضياء السيد يكشف غرامة مالية كبيرة على صالح جمعة بسبب الغياب عن المران 25 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - مصر تبدأ اليوم بمنافسات الرماية 29 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: أتمنى تحقيق نتائج إيجابية أمام الأرجنتين وأستراليا ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - أسامة جلال: نلعب على الفوز ضد الأرجنتين.. ونتيجة إسبانيا مُرضية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - عمار حمدي: لم نأت كضيف شرف.. جئنا للمنافسة على الميدالية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب الأرجنتين: مباراة مصر صعبة وفرصة للاستمرار في السباق ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - الونش: نحتاج للفوز على الأرجنتين ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك