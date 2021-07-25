أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب الأرجنتين: مباراة مصر صعبة وفرصة للاستمرار في السباق

الأحد، 25 يوليه 2021 - 00:29

كتب : FilGoal

فيرناندو باتيتسا - المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي

يعلم فيرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي أن الفوز على مصر يعني الاستمرار في سباق المنافسة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني غدا الأحد في التاسعة والنصف صباحا في الجولة الثانية من منافسات الرجال لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال باتيستا عبر بي إن سبورتس: "علينا التعامل بهدوء، هي مباراة صعبة وأظهرت مصر أنها فريق جيد أمام إسبانيا".

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وعن مواجهة مصر أضاف "علينا الصبر لأن المباراة تدوم 90 دقيقة وعلينا إعادة اعتبارنا بعد الخسارة أمام أستراليا".

وأتم "اللاعبون هادئون ونعلم أن غدا فرصة لتحقيق انتصار للاستمرار في السباق".

ويتذيل التانجو الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة ضد أستراليا بهدفين دون مقابل.

بينما حصد الفراعنة أول نقطة بالتعادل السلبي ضد إسبانيا.

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