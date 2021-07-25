أولمبياد طوكيو 2020 - الونش: نحتاج للفوز على الأرجنتين ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا

الأحد، 25 يوليه 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

يرى محمود حمدي "الونش" مدافع منتخب مصر الأولمبي أن الفراعنة سيظهرون بشكل أفضل في الهجوم أمام الأرجنتين.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في التاسعة والنصف صباح اليوم الأحد، في الجولة الثانية لمجموعات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال الونش عبر قناة بي إن سبورتس: "إسبانيا والأرجنتين الأقوى في المجموعة واحترمنا إسبانيا بشكل كامل وخرجنا بالنتيجة التي كنا نريدها".

وأضاف "سنقدم أمام الأرجنتين أداء بنسبة 100% من مستوانا".

وأتم تصريحاته "سيكون لدينا قوة هجومية أكثر لأننا نحتاج للفوز ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وتعادل منتخب مصر في المباراة الأولى سلبيا مع إسبانيا، بينما خسر منتخب الأرجنتين في المجموعة ذاتها أمام أستراليا

الونش الأرجنتين مصر
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