أولمبياد طوكيو 2020 - شوقي غريب: سنواجه الأرجنتين بالأسلوب المناسب

أوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب مصر الأولمبي أنه سيواجه الأرجنتين بالأسلوب المناسب.

ويستعد منتخب مصر لافتتاح الجولة الثانية من منافسات الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة الأرجنتين.

وقال شوقي غريب عبر بي إن سبورتس: "الأرجنتين أيضا تسعى للمكسب دفاعا عن اسمها".

وأضاف "خاصة أن لديهم لاعبين محترفين ويلعبون لأندية كبيرة ويريدون الإعلان عن أنفسهم".

وأتم "سنلعب المباراة بالأسلوب المناسب".

ويتذيل التانجو الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة ضد أستراليا بهدفين دون مقابل.

بينما حصد الفراعنة أول نقطة بالتعادل السلبي ضد إسبانيا.

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