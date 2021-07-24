شريف العريان: نتائج بعثة مصر في طوكيو منطقية.. والميدالية الأولمبية سعرها 90 مليون جنيه

يرى شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية أن نتائج البعثة المصرية في أول أيام أولمبياد طوكيو 2020 منطقية ولا يوجد بها أي مفاجآت.

وقال العريان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نتائج البعثة المصرية في أول أيام الأولمبياد طبيعية والخسائر منطقية بنسبة 100% حتى فوز منتخب اليد على البرتغال طبيعي ومنطقي والنتيجة الوحيدة غير المتوقعة كانت تعادل منتخب كرة القدم مع إسبانيا".

وأضاف "لا يوجد أي مفاجآت في نتائج البعثة المصرية وليس كل لاعب مصري سيشارك في الأولمبياد سيحقق ميدالية وإلا سنحصل في النهائي على 145 ميدالية".

وواصل "نعرف قدراتنا جيدا ونعرف ما هي الألعاب التي نتفوق فيها ونتوقع أن نحقق خلالها ميداليات وتوقعنا في نهاية أولمبياد طوكيو أن تحصل البعثة المصرية من 3 إلى 5 ميداليات".

واستمر في تصريحاته "كان هدفنا نكسر حاجز الـ5 ميداليات كأول مرة للبعثة المصرية في الأولمبياد ولكن ضاع علينا ميداليتين مضمونتين بعد استبعاد رفع الأثقال للثنائي سارة سمير ومحمد إيهاب".

وأكمل "وضعنا آمالا كبيرة على الكارتيه والمصارعة والخماسي الحديث لتحقيق ميداليات في أولمبياد طوكيو".

video:2

🗣️ "اللعبة لا تعتمد فقط على القدرة البدنية والمهارة، قد تخسر كل شيء إذا فقدت التركيز للحظة".



يارا الشرقاوي قبل خوض منافسات الأولمبياد فجر الغد تتحدث عن أسباب اختيارها للعب سلاح الشيش، والفارق بين ألعاب السلاح وأفضل ذكرياتها مع اللعبة pic.twitter.com/lJMJ51axAc — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 24, 2021

وشرح "فريدة عثمان سباقها الأساسي 50 متر فراشة وهو غير موجود في الأولمبياد، وأتمنى وصولها لنهائيات سباق 50 متر سباحة حرة وهي أيضا مميزة فيه".

وأشار "لدينا فرص كثيرة لتحقيق ميداليات ولكن ليس معنى ذلك أن كل لاعب لديه فرصة سيحقق ميدالية".

وشدد "ميار شريف قدمت مباراة رائعة وخسرت بصعوبة أمام لاعبة من أفضل 40 لاعبة تنس في العالم وفي النهاية الناس تقول لماذا لم تفز ميار شريف".

وأفصح "إذا أردنا تحقيق عدد أكبر من الميداليات في الأولمبياد سنحتاج لصرف أضعاف المبالغ المالية التي صرفناها على إعداد اللاعبين".

العريان استمر في تصريحاته "الميدالية الأولمبية للفرد في الألعاب الفردية تتكلف حوالي مليون يورو إعداد عن كل سنة، وذلك يعني أن سعر الميدالية الأولمبية حوالي 90 مليون جنيه في 5 سنوات إعداد لكل لاعب".

وفسر "البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو صُرف عليها أكبر مبلغ مالي في تاريخ البعثات المصرية بواقع 250 مليون جنيه لكل الألعاب، وهذا الرقم في منطق الرياضة العالمية يساوي ميداليتين أولمبيتين".

وأردف "البعثة المصرية بها إصابة واحدة بالكورونا وهي لمدرب جودو جورجي الجنسية وهو معزول وبخير حاليا".

وأتم تصريحاته "نتوقع وصول منتخب كرة اليد لنصف نهائي الأولمبياد ونتمنى أن يحقق ميدالية أولمبية".

video:1