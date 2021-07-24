أولمبياد طوكيو 2020 - حطب: الجمهور متشوق ويريد "حنفية ميداليات".. وهذا بدء موعد المنافسة

أوضح هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن منافسة بعثة مصر على الميداليات ستبدأ مع مرور الأيام في أولمبياد طوكيو 2020.

ولم تحقق مصر أي ميدالية في اليوم الأول من أولمبياد طوكيو 2020 وهو ما أثار بعض التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حطب عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "سننافس على الميداليات في طوكيو 2020 بدءا من 29 و30 يوليو في ألعاب الرماية والفروسية والكاراتيه والمصارعة".

وأضاف "الألعاب التي لم نوفق فيها لم تكن غريبة علينا، الجمهور المصري متشوق ويريد "حنفية ميداليات" وهو كلام ليس منطقيا وغير محسوب".

وأكمل "لدينا تحليل شامل لكل لاعب لم يحرز ميدالية، أفضل نتيجة ممكن تحرزها بنت في مصر في السباحة هي فريدة عثمان وكل النتائج متوقعة، وشاركت في سباق ليس سباقها الأساسي".

وأردف "محمد عامر أقصى لاعبا أمريكيا لاعب الميدالية الفضية في ريو 2016 وفي الدور التالية خرج من بطل العالم هو إنجاز جيد للاعب شاب واستعداد للأولمبياد المقبلة".

وأكمل "نور عبد السلام خسرت من بطلة تركيا الثالثة على العالم في تايكوندو بفارق نقطة، وإن شاء الله يتأهلوا للأولمبياد المقبلة".

وأتم "التوقعات قريبين من المنافسة في 5 ألعاب، وهناك ألعاب أخرى قريبين منها في إحراز ميدالية كالجودو والرماية والفروسية والمصارعة".