كرة سلة - مرعي يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر الأردن استعدادا لبطولة إفريقيا

السبت، 24 يوليه 2021 - 23:04

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة بقيادة أحمد مرعي عن قائمة الفراعنة المسافرة إلى الأردن فجر الأحد استعدادًا لخوض بطولة الملك عبد الله الثاني الودية في نسختها العاشرة من 26 يوليو وحتى 1 أغسطس.

ويخوض المنتخب المصري بطولة الأردن الودية من أجل الاستعداد لبطولة الأفروباسكت المقرر اقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.

وقرر المنتخب المصري ضم كل من: هيثم كمال - علي أحمد - مصطفى المكاوي - عبد الرحمن خالد - أحمد خلف بيبو - أحمد حاتم - عمرو الجندي - يوسف شوشة - يوسف شحاتة - عمر عزب - إيهاب أمين - عمر طارق - وليد عبد الجواد - عمر هشام.

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وأوضح مرعي أسباب غياب الرباعي احمد عادل دولا وأنس أسامة ومهاب ياسر وميدو طه عن بطولة الملك عبد الله الثاني رغم وجودهم في المعسكر خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد مرعي المدير الفني أن غياب أحمد عادل دولا يأتي بسبب عدم جاهزيته 100% من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، بينما أنس أسامة تعذر سفره مع المنتخب بسبب انتظاره السفر إلى أمريكا تمهيدًا لخضوعه لاختبارات الانضمام لدوري الـ NBA.

فيما أكد مرعي أن مهاب ياسر لم يتمكن من السفر مع المنتخب بسبب وجود جواز السفر الخاص به مع السفارة الأمريكية تمهيدًا للانضمام لإحدى الجامعات الأمريكية المنضم لها حديثًا، فيما جاءت الظروف الخاصة سببًا لغياب ميدو طه عن قائمة المنتخب في البطولة الودية.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني يتكون من أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان وأحمد الجزار مدرب معايشة - وائل لطفي مدير منتخبات – سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان– معتز مغازي مخطط أحمال أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل واحصاء.

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