معروف حكما لمباراة الإنتاج والأهلي.. لم يعرفا الفوز معه الموسم الحالي

أعلن اتحاد الكرة تعيين محمد معروف حكما لمباراة الإنتاج الحربي والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي على ملعب الأهلي we السلام في تمام السابعة مساء غد الأحد.

ويعاون معروف كل من مصطفى حسين ومحمود عبد السميع، وطارق سامي حكم رابع.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو محمد عباس قابيل كحكم فيديو، وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

🔴حكام مباراة الأحد المؤجلة من الأسبوع الــ ٢٤ بمسابقة الدورى الممتاز …⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/HZVShqU0Rw — EFA.eg (@EFA) July 24, 2021

وأدار معروف مباراة واحدة فقط للأهلي الموسم الجاري، وشهدت خسارة الأحمر أمام غزل المحلة بهدف دون مقابل في الجولة 19.

كما أدار تحكيميا للإنتاج الحربي مباراة واحدة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضد المقاولون العرب في الجولة 21.

إجمالا في النسخة الحالية من الدوري أدار 8 مباريات وأشهر 41 بطاقة صفراء واحتسب 5 ركلات جزاء.