نيدفيد: رونالدو سيستمر في يوفنتوس

شدد بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس على بقاء كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن إمكانية رحيل رونالدو من يوفنتوس في الصيف الحالي.

وقال نيدفيد في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "رونالدو سيعود يوم الإثنين للتدريبات، وسيبقى معنا هنا في يوفنتوس".

كما تحدث نيدفيد عن مستقبل باولو ديبالا قائلا: "سوف نقابل وكيل باولو ديبالا الأسبوع المقبل، لنبدأ المحادثات حول عقده، أليجري يحب اللعب برونالدو وديبالا معا".

وينتهي تعاقد رونالدو وديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، ويحق لكلا اللاعبين التعاقد مع أي نادي مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

ولم يعود رونالدو حتى الآن لتدريبات يوفنتوس، لحصوله على فترة راحة بعد مشاركته مع البرتغال في يورو 2020.

وخاض يوفنتوس مباراته الودية الأولى أمام تشيزينا اليوم وانتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسيفتتح يوفنتوس موسمه بمواجهة أودينيزي يوم 22 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.