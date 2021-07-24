كشري لـ في الجول: لا أحد يحب الخسارة وأريد إثبات وجودي أمام الأهلي

السبت، 24 يوليه 2021 - 20:55

كتب : أحمد شاكر

أحمد كشري - أسوان

رفض أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لـ الإنتاج الحربي اتهام أبناء الفرق التفويت لأنديتهم السابقة، قبل مواجهة الأهلي.

ويستعد الأهلي للقاء الإنتاج الحربي غدا الأحد في تمام السابعة مساءً في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

وقال كشري لـ FilGoal.com: "بالتأكيد، لاعبو الأهلي في طوكيو غيابهم يؤثر على الفريق، لكن الأهلي لديه ذخيرة من اللاعبين يحتاجون الفرصة، جودة لاعبي الفريق جيدة جدا ومختلفة عن أي لاعب آخر في الدوري، والغيابات لن تضعف الأهلي مثل الأندية الأخرى".

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وأردف "بغياب لاعب، لدى الأهلي قوام أساسي يحافظ عليه، الدفاع بالكامل موجود وكذلك خط الوسط بقيادة محمد مجدي أفشة، الذي يعد أفضل لاعب في مصر من وجهة نظري، وفي الأمام محمد شريف هداف الدوري، ما زال الأهلي رغم غياباته الفريق الأقوى في الدوري".

وتحدث عن اتهامات أبناء النادي بالتفويت لأنديتهم السابقة؟ "ليس موجود في الكرة، ولا أحد يحب الخسارة، لا أحد يريد الخسارة أمام فريقه، بالعكس أريد إثبات وجودي وأخبرهم أني مدرب كفء وأجعلهم يفكرون فيّ".

وأضاف "مكسب فريقي شرف مهنة، ولم نر هذا الأمر في كل العالم، في مصر نحب تهويل الأمور وهذا غير صحيح".

وتسائل "هل يحتاج الأهلي أحدا ليفوت له مباراة؟ الأهلي يحصد البطولات منذ قديم الأزل وهو كلام غير مؤثر، هناك فئة معينة تحاول الضغط على المدرب أو تزيف فوز الأندية الكبيرة بالمباريات".

وأكمل "احترم جمهور الأهلي واحترم اسمي الذي لعبت به في الأهلي ولكن سأواجه الفريق غدا بحثا عن الـ 3 نقاط، وإن لم يكن سأبحث عن التعادل، نحتاج تلك المباراة أكثر من الأهلي حتى لو ينافسوا على الدوري".

وأضاف "الأهلي لديه الفرصة بينما نحن فرصنا قليلة ولابد أن نتمسك بالفرصة بأي فرصة لأن ظروفنا أصعب من ظروف الأهلي".

وتابع "لدي غيابات كثير أعاني منها، محمد طلعت ومحمد عفيفي وعبد الفتاح تاحا، الغيابات بالتأكيد تؤثر على الفريق، خاصة أننا نتمسك بأي فرصة تبقينا في الممتاز".

وأتم مقدما نصيحة للاعبي الإنتاج قبل لقاء الغد: "هي مباراة مثل أي مباراة، لابد أن نتحلى بالهدوء والصبر وألا نقدم للأهلي هدايا لأنهم يجيدوا استغلال أخطاء المنافس، لو لم نرتكب الأخطاء أنا متأكد أننا سنقدم مباراة كبيرة".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي الإنتاج في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

الإنتاج الحربي أحمد عبد المنعم كشري في الدوري الأهلي
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