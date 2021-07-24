قائمة الأهلي - عودة الشحات لمباراة الإنتاج الحربي.. وغياب حمدي فتحي

السبت، 24 يوليه 2021 - 20:36

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مصر للمقاصة - الأهلي محمد شريف حسين الشحات

عاد حسين الشحات لقائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الجولة من الجولة الـ24 للدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي مساء غدا الأحد في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وغاب الشحات عن مباراة الأهلي الماضية أمام البنك الأهلي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

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بينما يغيب حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويخوض الأهلي المباراة الثانية على التوالي بدون سداسي المنتخب الأولمبي محمد الشناوي - أكرم توفيق - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد رمضان بيكهام - ناصر ماهر.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – سعد سمير – علي معلول – محمد هاني.

الوسط: محمود متولي – أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة – حسين الشحات.

الهجوم: كهربا – مروان محسن – محمد شريف – والتر بواليا – جونيور أجايي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي الإنتاج في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

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