حوار في الجول (2) - عبد الموجود يروي كيف يتعامل مع ضغوط مواجهة لاعب إسرائيلي في الجودو

السبت، 24 يوليه 2021 - 20:15

كتب : محمد سمير

محمد عبد الموجود بطل مصر في الجودو

كيف بدأ ممارسة لعبة الجودو وما الذي جعله يحبها إلى أن أصبح أحد أبطال مصر في تلك الرياضة.

محمد عبد الموجود بطل مصر في الجودو يروي لـFilGoal.com كيف بدأ ممارسة اللعبة وحتى وصل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وما هي الضغوطات الذي يعاني منها عندما يواجه لاعب إسرائيلي.

أخبار متعلقة
حوار في الجول (2) - يارا الشرقاوي.. عن حبها لسلاح الشيش وهدفها في الأولمبياد حوار في الجول (1) - محمد عبد الموجود: تأجيل الأولمبياد سلاح ذو حدين وهدفي منصة التتويج حوار في الجول - يارا الشرقاوي عن أسباب اختيارها لسلاح الشيش وأفضل ذكرياتها مع اللعبة

ويقدم لكم FilGoal.com الجزء الثاني من حوار محمد عبد الموجود.

ويستهل محمد عبد الموجود منافساته في رياضة الجودو في الساعة 4:30 فجر غدا الأحد.

طوكيو 2020 محمد عبد الموجود
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: وكيل بوجبا يتحدث مع ممثلي النادي 10 دقيقة | ميركاتو
كشري لـ في الجول: لا أحد يحب الخسارة وأريد إثبات وجودي.. ولدى الأهلي قوام أساسي يحافظ عليه 13 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة الشحات لمباراة الإنتاج الحربي.. وغياب حمدي فتحي 32 دقيقة | الدوري المصري
الخطيب للاعبي الأهلي: أنتم قادرون على حسم الأمور بأنفسكم وإسعاد الجماهير 50 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول (2) - عبد الموجود يروي كيف يتعامل مع ضغوط مواجهة لاعب إسرائيلي في الجودو 53 دقيقة | طوكيو 2020
مران الأهلي - انتظام الشحات قبل لقاء الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
ميلان يضرب مودينا بخماسية ودية ساعة | الدوري الإيطالي
أولمبياد طوكيو 2020 - السورية هند ظاظا تودع منافسات تنس الطاولة بالدموع 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك