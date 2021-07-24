حوار في الجول (2) - عبد الموجود يروي كيف يتعامل مع ضغوط مواجهة لاعب إسرائيلي في الجودو

كيف بدأ ممارسة لعبة الجودو وما الذي جعله يحبها إلى أن أصبح أحد أبطال مصر في تلك الرياضة.

محمد عبد الموجود بطل مصر في الجودو يروي لـFilGoal.com كيف بدأ ممارسة اللعبة وحتى وصل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وما هي الضغوطات الذي يعاني منها عندما يواجه لاعب إسرائيلي.

ويقدم لكم FilGoal.com الجزء الثاني من حوار محمد عبد الموجود.

ويستهل محمد عبد الموجود منافساته في رياضة الجودو في الساعة 4:30 فجر غدا الأحد.

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