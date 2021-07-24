سولشاير: وكيل بوجبا يتحدث مع ممثلي النادي

السبت، 24 يوليه 2021 - 20:58

كتب : عبد الرحمن فوزي

سولشاير - بوجبا

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانسشتر يونايتد عن وجود محادثات بين وكيل بول بوجبا لاعب الفريق وإدارة النادي.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال سولشاير في تصريحات بعد مباراة مانشستر يونايتد الودية أمام كوينز بارك رينجرز: "المحادثات جارية بين ممثل بوجبا ووممثلي مانشستر يونايتد".

واستمر "كل الحوارات التي أجريتها مع بوجبا أخبرني بأنه يتطلع للموسم المقبل".

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وتابع "دائما ما يوجد تكهنات بشأن بول، وهناك دائما أندية مهتمة، وبالطلبع رأيناه في أفضل أحواله، وهو يعرف ما نشعر به، لقد استمتعت بالعمل معه، وأتمنى أن استمر في ذلك".

وينتهي تعاقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، وسيحق للاعب التعاقد مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع بوجبا.

ولم ينضم بوجبا حتى الآن للفريق في استعداداته للموسم المقبل، بسبب حصوله على فترة راحة بعد مشاركته في يورو 2020.

وأعلن مانشستر يونايتد صباح اليوم تمديد تعاقد المدرب سولشاير لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وخسر مانشستر يونايتد من كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثاني ودياته استعدادا للموسم المقبل.

وفاز مانشستر يونايتد في المباراة السابقة على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلتقي مانشستر يونايتد في مباراته الودية المقبلة مع برينتفرود على ملعب أولد ترافورد يوم 28 يوليو.

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه بملاقاة ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس.

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