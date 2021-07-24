مران الأهلي - انتظام الشحات قبل لقاء الإنتاج الحربي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق استعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الأحد في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري في السابعة مساء.

وشهدت المحاضرة حديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي.

وانتظم اليوم السبت، حسين الشحات في تدريبات الكرة وتعافى من الإصابة في الركبة.

وشارك اليوم في تدريبات الكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة، بعدما اشتكى من الإصابة بجزع من الدرجة الأولى بالرباط الداخلي للركبة.

وأجرى يانكون ميشيل مدرب الحراس تدريبات قوية للرباعي، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي.

ويحتل الأهلي وصافة الترتيب في الدوري برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.