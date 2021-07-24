مران الأهلي - انتظام الشحات قبل لقاء الإنتاج الحربي

السبت، 24 يوليه 2021 - 19:24

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات مع الأهلي أمام كايزر تشيفز

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق استعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الأحد في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري في السابعة مساء.

وشهدت المحاضرة حديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي.

أخبار متعلقة
أرقام في الجول - استحواذ سلبي لـ الأهلي.. وتألق لاعب البنك أرقام في الجول - تراجع حاد لـ الأهلي في الشوط الثاني أمام البنك مؤتمر موسيماني: لن أختلق أعذارا بعد التعادل مع البنك الأهلي.. والكرة عاقبتنا الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ الإنتاج الحربي

وانتظم اليوم السبت، حسين الشحات في تدريبات الكرة وتعافى من الإصابة في الركبة.

وشارك اليوم في تدريبات الكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة، بعدما اشتكى من الإصابة بجزع من الدرجة الأولى بالرباط الداخلي للركبة.

وأجرى يانكون ميشيل مدرب الحراس تدريبات قوية للرباعي، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي.

ويحتل الأهلي وصافة الترتيب في الدوري برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

مران الأهلي الأهلي حسين الشحات في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: وكيل بوجبا يتحدث مع ممثلي النادي دقيقة | ميركاتو
كشري لـ في الجول: لا أحد يحب الخسارة وأريد إثبات وجودي.. ولدى الأهلي قوام أساسي يحافظ عليه 3 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة الشحات لمباراة الإنتاج الحربي.. وغياب حمدي فتحي 22 دقيقة | الدوري المصري
الخطيب للاعبي الأهلي: أنتم قادرون على حسم الأمور بأنفسكم وإسعاد الجماهير 41 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول (2) - عبد الموجود يروي كيف يتعامل مع ضغوط مواجهة لاعب إسرائيلي في الجودو 44 دقيقة | طوكيو 2020
مران الأهلي - انتظام الشحات قبل لقاء الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
ميلان يضرب مودينا بخماسية ودية ساعة | الدوري الإيطالي
أولمبياد طوكيو 2020 - السورية هند ظاظا تودع منافسات تنس الطاولة بالدموع ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك