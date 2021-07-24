أولمبياد طوكيو 2020 - السورية هند ظاظا تودع منافسات تنس الطاولة بالدموع

بالدموع ودعت السورية هند ظاظا أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 منافسات فردي السيدات لتنس الطاولة.

ولعبت هند، البالغة 12 عاما و204 أيام، أمام النمساوية ليو جيا (39 عاما)، التي تشارك في للمرة السادسة في تاريخها بالمنافسات الأولمبية.

وخسرت هند بنتيجة 4 مجموعات للاشيء، بنتيجة 4-11، 9-11، 3-11، 5-11.

والتقطت العدسات النمساوية "الصينية" ليو جيا" وهي تواسي هند عقب الهزيمة.

ورغم صغر بعثة سوريا في الأولمبياد، والمكونة من 6 لاعبين فقط. لكنها استطاعت كتابة التاريخ، حتى قبل بدء المنافسات.

وأصبحت أصغر لاعبة في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية، من سوريا.

هند ظاظا قالت في تصريحات لشبكة بي بي سي: "أنا هند ظاظا، لاعبة سوريا لتنس الطاورة ونادي المحافظة السوري".

وأضافت "أنا بطلة سوريا في جميع الفئات العمرية".

ظاظا أتبعت "مارست اللعبة بسبب الغيرة من أخي الذي أصبح بطلا للجمهورية. أراني فيديوهات للعبة، وشجعني لأن أصبح بطلة أيضا".

وحجزت هند مقعدها في الأولمبياد بالفوز على اللبنانية ماريانا سهاكيان البالغة 42 عاما بالفوز باللقب بنتيجة 4-3.

وأصبحت السورية خامس أصغر لاعبة تشارك في تاريخ الأولمبياد منذ الرومانية بياتريس هويتو في نسخة 1968.

ولم يشارك من قبل أي لاعب سوري في الأولمبياد بمسابقة تنس الطاولة.

ورغم أن عدد البعثة السورية 6 لاعبين فقط، لكن يوجد 9 رياضيين آخرين من سوريا سيلعبون الأولمبياد ضمن فريق اللاجئين تحت العلم الأولمبي.

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